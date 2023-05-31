المرور لقائدي الدراجات: تأكدوا من ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بضرورة ارتداء خوذة رأس مطابقة لما ورد بالنظام قبل قيادة الدراجة الآلية.

وذكرت الإدارة في فيديو جراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر” “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابقة لما ورد في نظام المرور”.

وأوضحت كيفية ارتداء الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة، وذلك عن طريق ألا تكون حاجبة الرؤية أثناء القيادة، ويكون تصميمها متوافقًا مع متطلبات السلامة.

قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابِقة لما ورد في نظام المرور. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/cPRM288i9R — المرور السعودي (@eMoroor) May 31, 2023

مخالفة مرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور طالبت في وقت سابق، بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم ارتداء الخوذة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.