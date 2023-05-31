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يجب ألا تكون حاجبة للرؤية

المرور لقائدي الدراجات: تأكدوا من ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
المرور لقائدي الدراجات: تأكدوا من ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بضرورة ارتداء خوذة رأس مطابقة لما ورد بالنظام قبل قيادة الدراجة الآلية.

وذكرت الإدارة في فيديو جراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر” “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابقة لما ورد في نظام المرور”.

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وأوضحت كيفية ارتداء الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة، وذلك عن طريق ألا تكون حاجبة الرؤية أثناء القيادة، ويكون تصميمها متوافقًا مع متطلبات السلامة.

مخالفة مرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور طالبت في وقت سابق، بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم ارتداء الخوذة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.

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