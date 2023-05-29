Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعمد تجاوز السرعة المحددة

المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السرعة المحددة بشكل متهور وجنوني خاصة في منطقة مزدحمة.

تجاوز السرعة

جاء ذلك ردًا على بلاغ عبر موقع “تويتر”، أظهر فيديو للواقعة، وقال مقدمه “اليوم سائق كان في حالة غير طبيعية وتجاوز بسرعات جنونية.. ما قدرت أصور في المنطقة المزدحمة بسبب خطورة الموقف ولكن تصويري لما فضى الطريق حيث يبين تهوره”.

قد يهمّك أيضاً
تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة في أمريكا 

تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة في أمريكا 

لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث

لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث

وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جهود المرور

وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.

كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة