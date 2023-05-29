المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السرعة المحددة بشكل متهور وجنوني خاصة في منطقة مزدحمة.
جاء ذلك ردًا على بلاغ عبر موقع “تويتر”، أظهر فيديو للواقعة، وقال مقدمه “اليوم سائق كان في حالة غير طبيعية وتجاوز بسرعات جنونية.. ما قدرت أصور في المنطقة المزدحمة بسبب خطورة الموقف ولكن تصويري لما فضى الطريق حيث يبين تهوره”.
وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.
كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.
وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.