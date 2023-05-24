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من أجل الوصول بسلام

المرور يحذر من إجراء الرسائل والمكالمات أثناء القيادة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
المرور يحذر من إجراء الرسائل والمكالمات أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات، من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.

وتساءلت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” بالقول “ما جدوى أن تصل رسالتك ولا تصل أنت!”.

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مخاطر تجاوز السرعة

وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق.

وأكدت إدارة المرور أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، فقدان السيطرة على المركبة، عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ، بالإضافة إلى صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين.

وأوضحت أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وتقليل نسبة الحوادث.

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