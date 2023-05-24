المرور يحذر من إجراء الرسائل والمكالمات أثناء القيادة

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات، من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.
وتساءلت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” بالقول “ما جدوى أن تصل رسالتك ولا تصل أنت!”.
لقِيادة آمنة، وحتى تصل إلى وجهتك بسلام؛ أجِّل إجراء الرسائل والمكالمات.#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/tDrAUODWjPقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) May 24, 2023
وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق.
وأكدت إدارة المرور أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، فقدان السيطرة على المركبة، عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ، بالإضافة إلى صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين.
وأوضحت أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وتقليل نسبة الحوادث.