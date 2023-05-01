المرور يحذر من التجاوز عبر أكتاف الطريق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها، تعد مخالفة مرورية.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين “كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري للمركبات وليس مسارًا للتجاوز.

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت المواطنين في وقت سابق، بألا يكونوا سببًا في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

تجنب التوقف

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة لتبادل أطراف الحديث، الاستدلال على موقع معين، ومشاهدة حادث على الطريق”.

كما حذرت من سير المركبة بدون لوحات أمامية، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية موجبة للغرامة.