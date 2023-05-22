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المرور يحذر من فعلة متداولة غرامتها 150 ريال

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
المرور يحذر من فعلة متداولة غرامتها 150 ريال
المواطن - فريق التحرير

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حذر المرور السعودي من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مشيرًا إلى أن غرامة تلك الفعلة تصل إلى 150 ريال.

وقال المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية.

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ولفت المرور إلى أن عقوبة ذلك التصرف هي غرامة مالية ما بين 100 إلى 150 ريال.

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تعليمات السلامة

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

نصائح هامة

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

 

 

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