Icon

رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه Icon سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا Icon نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء Icon سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية Icon اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام Icon كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب Icon شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة Icon حظر تجول ليلي في بورتسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسهيل عملية التحقق من صلاحيتهما أبرزها

المرور: 3 مميزات لرخصتي القيادة والسير الرقمية

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
المرور: 3 مميزات لرخصتي القيادة والسير الرقمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة.

مميزات الرخصة الرقمية

وأوضحت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، 3 مميزات لرخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية

القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

وتمثلت هذه المميزات في تسهيل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل، تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير ((QR Code.

كما يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

تجديد الرخصة

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن مدة تجديد الرخصة تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.

ولفتت إلى أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يفرض على الشخص غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة