المرور: 3 مميزات لرخصتي القيادة والسير الرقمية

رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة حظر تجول ليلي في بورتسودان
أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة.
وأوضحت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، 3 مميزات لرخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.
وتمثلت هذه المميزات في تسهيل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل، تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير ((QR Code.
كما يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن مدة تجديد الرخصة تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.
ولفتت إلى أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يفرض على الشخص غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.