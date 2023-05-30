المرور: 3 مميزات لرخصتي القيادة والسير الرقمية

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة.

مميزات الرخصة الرقمية

وأوضحت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، 3 مميزات لرخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.

وتمثلت هذه المميزات في تسهيل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل، تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير ((QR Code.

كما يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

تجديد الرخصة

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن مدة تجديد الرخصة تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.

ولفتت إلى أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يفرض على الشخص غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.