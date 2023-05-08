مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو جسر جوي وبحري سعودي من المساعدات الإغاثية للسودان روبرت كينيدي: المخابرات المركزية قتلت عمي غرفة حفر الباطن تعلن 100 وظيفة شاغرة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية 20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
حذرت الإدارة العامة للمرور من الأضرار التي قد يتسبب فيها استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة، مشيرةً إلى أنه من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.
ووضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الأضرار تشمل انعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها تتضمن أيضاً التسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.