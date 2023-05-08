المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

حذرت الإدارة العامة للمرور من الأضرار التي قد يتسبب فيها استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة، مشيرةً إلى أنه من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.

أضرار استخدام الجوال أثناء القيادة

ووضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الأضرار تشمل انعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها تتضمن أيضاً التسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.