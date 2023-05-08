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من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث

المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الإدارة العامة للمرور من الأضرار التي قد يتسبب فيها استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة، مشيرةً إلى أنه من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.

أضرار استخدام الجوال أثناء القيادة

ووضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الأضرار تشمل انعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.

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وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها تتضمن أيضاً التسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

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