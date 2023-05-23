171 مليون ريال أرباح “المملكة القابضة” خلال الربع الأول المستشفى التخصصي يعلن توفر 197 وظيفة وزير الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 190 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): اضغط هنا