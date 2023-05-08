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يمكن تناول أدوية مضادة للتشنج

المسكنات غير مفيدة لآلام البطن

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
المسكنات غير مفيدة لآلام البطن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أنه لا ينصح أبدًا بتناول أدوية مسكنة عند الشعور بألم في البطن، وفقًا لما ذكرته الدكتورة كسينيا خالد جيفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي.

أسباب ألم البطن

وأوضحت الطبيبة أن أسباب ألم البطن عديدة، وتناول أدوية مسكنة قد لا يكون نافعًا، بل هي خطيرة.

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ووفقًا لها، يمكن تناول أدوية مضادة للتشنج، لأن “آلام البطن غالبًا ما تكون ناجمة عن تشنجات”.

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وتقول: “هذه الأدوية لن تلحق أي ضرر لأنها لا تتدخل في أليات تطور حساسية الألم. أي لا تتمكن من إخفاء سبب الألم. وهذا ما يميزها عن الأدوية المسكنة مثل الأنالغين والباراسيتامول والإيبوبروفين التي لا تؤثر في سبب تطور الألم، أي في التشنجات”.

مضادات التشنج

وتضيف: “إذا لم تتحسن الحالة بعد تناول مضادات التشنج، يجب مراجعة الطبيب”.

وتقول: “إذا لم تتحسن الحالة بعد تناول مضادات التشنج ولوحظ ارتفاع في درجة حرارة الجسم وشعور بالضعف العام والدوخة والغثيان أو التقيؤ، يصاحبه اشتداد الألم، فإنه يجب فورًا استشارة الطبيب والكف عن محاولة علاج الحالة ذاتيًّا”.

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