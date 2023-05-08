المالكي مع ضبطيات الشبو: جرام واحد يقضي على مستقبلك المسكنات غير مفيدة لآلام البطن أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق الاتحاد يتفوق على أبها بثلاثية في الشوط الأول النيابة: عقوبات رادعة لكل من نشر تعاطي المخدرات أو سهل التعامل بها تعليم محايل عسير: انصراف الدوام الحضوري الساعة 11 صباحًا غدًا بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية دينكو: اللعب بجوار كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغطًا ضبط أوكار ومتفجرات لـ داعش في 3 محافظات عراقية السوق السعودية الأكثر استخدامًا للسيارات الصينية
كشفت تقارير إعلامية، أنه لا ينصح أبدًا بتناول أدوية مسكنة عند الشعور بألم في البطن، وفقًا لما ذكرته الدكتورة كسينيا خالد جيفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي.
وأوضحت الطبيبة أن أسباب ألم البطن عديدة، وتناول أدوية مسكنة قد لا يكون نافعًا، بل هي خطيرة.
ووفقًا لها، يمكن تناول أدوية مضادة للتشنج، لأن “آلام البطن غالبًا ما تكون ناجمة عن تشنجات”.
وتقول: “هذه الأدوية لن تلحق أي ضرر لأنها لا تتدخل في أليات تطور حساسية الألم. أي لا تتمكن من إخفاء سبب الألم. وهذا ما يميزها عن الأدوية المسكنة مثل الأنالغين والباراسيتامول والإيبوبروفين التي لا تؤثر في سبب تطور الألم، أي في التشنجات”.
وتضيف: “إذا لم تتحسن الحالة بعد تناول مضادات التشنج، يجب مراجعة الطبيب”.
وتقول: “إذا لم تتحسن الحالة بعد تناول مضادات التشنج ولوحظ ارتفاع في درجة حرارة الجسم وشعور بالضعف العام والدوخة والغثيان أو التقيؤ، يصاحبه اشتداد الألم، فإنه يجب فورًا استشارة الطبيب والكف عن محاولة علاج الحالة ذاتيًّا”.