المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ورشة عن الملكية الفكرية

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إقامة ورشة افتراضية بعنوان “الملكية الفكرية في برامج التطوير المهني التعليمي”.

وتقدم الورشة لمحة عامة عن الملكية الفكرية وأساسيات قانون الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية ومجالاتها ودورها في دعم الإبداع والابتكار في التعليم.

الفئة المستهدفة

• معدي الحقائب التدريبية ومحكميها

• مقدمي برامج التطوير المهني التعليمي

التاريخ

يوم الأربعاء 1444/10/20هـ

الموافق 2023/05/10 م

الوقت

من 10 ص إلى 12 م

المدة ساعتان ( محتسبة ضمن نقاط التطوير المهني)

مقدم الورشة

أ. بدر بن إبراهيم الراشد – مدير أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية