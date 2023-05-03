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المغرب تعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
المغرب تعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس وجه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب.

مدفوعة الأجر

وبحسب البيان، فإن الملك أمر بجعل هذه العطلة مدفوعة الأجر، على غرار رأسي السنة الهجرية والميلادية.

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وتابع البيان: “أصدر الملك محمد السادس توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”.

ووفقًا للديوان الملكي، يأتي هذا القرار “تجسيدًا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونًا رئيسيًّا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

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