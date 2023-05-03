أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه بعد الخسارة من التعاون الفريق اليحيى يدشّن خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر خسارة أو تعادل الفيصلي ضد نجران تصعد بـ الأهلي لـ دوري روشن أوكرانيا لمواطنيها: اختبئوا في الملاجئ محافظ رفحاء يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ15 المغرب تعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية الأهلي يقترب من الصعود لـ دوري روشن بفوز ثمين أمام هجر أكبر تسوية صلح دون الذهاب للقضاء بـ 70 مليون ريال الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس وجه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب.
وبحسب البيان، فإن الملك أمر بجعل هذه العطلة مدفوعة الأجر، على غرار رأسي السنة الهجرية والميلادية.
وتابع البيان: “أصدر الملك محمد السادس توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”.
ووفقًا للديوان الملكي، يأتي هذا القرار “تجسيدًا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونًا رئيسيًّا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.