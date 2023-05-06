المكالمات الهاتفية سبب لارتفاع ضغط الدم

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كشفت دراسة جديدة أن المكالمات الهاتفية ترفع ضغط الدم وتضغط على القلب.
وبحسب دراسة أجراها فريق من جامعة الطب في غوانغتشو الصينية، يرتبط التحدث على الهاتف المحمول لأكثر من 30 دقيقة في الأسبوع بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة %12 وفق موقع تك.تايمز.
وفي سياق متصل، أثبتت بعض الدراسات وجود آثار سلبية للإشعاع الناتج عن الهاتف المحمول.
ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاى” أثبتت بعض الأبحاث أن هناك علاقة قوية بين استخدام الهواتف المحمولة والإصابة بالسرطان، ولا شك في وجود علاقة بين سرطان المخ والهواتف المحمولة، كما أن الأطفال أصبحوا أكثر عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل سرطان الدم الناتج عن إشعاع الهاتف المحمول.