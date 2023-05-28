الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس جزر القمر

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين، من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالتين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير جمهورية القمر المتحدة لدى المملكة الحبيب عباس عبدالله.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.