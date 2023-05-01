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الملك سلمان ‎وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز الصباح

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
الملك سلمان ‎وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز الصباح
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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