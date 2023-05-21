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وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي

الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى ” : علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ .

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وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ” .

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