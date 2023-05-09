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الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوتين بيوم النصر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوتين بيوم النصر
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

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وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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