الملك سلمان وولي العهد يهنئان سانتياغو بينيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي .
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والرقي.