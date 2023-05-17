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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج بذكرى يوم الدستور
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

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وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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