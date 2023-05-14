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تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العربية

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، خلال استقبال فخامته له مساء أمس.

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ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما – حفظهما الله – للحكومة والشعب القمري الأمن والاستقرار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لهما – أيدهما الله – ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

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