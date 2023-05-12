الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لفخامة الرئيس قيس سعيَّد رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال فخامة الرئيس التونسي له في قصر قرطاج.

ونقل السفير الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التونسي، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ، لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما – أيدهما الله -، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.