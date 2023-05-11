الملك سلمان يدعو الرئيس الجزائري للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.
قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، خلال استقباله، اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.