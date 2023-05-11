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الملك سلمان يدعو الرئيس الجزائري للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
الملك سلمان يدعو الرئيس الجزائري للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

تسليم الرسالة

قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، خلال استقباله، اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف.

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كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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