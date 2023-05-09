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يهدف لدعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين 10 قضاة بديوان المظالم

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين 10 قضاة بديوان المظالم
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين (10) قضاة بديوان المظالم.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وآخر إلى درجة (قاضي ب)، إضافة إلى تعيين عشرة قضاة على درجة (ملازم قضائي).

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وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله – على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أداءه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق – بإذن الله – الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري.

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وقال معاليه: إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.

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