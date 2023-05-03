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المملكة الأكثر تأثيرًا في مجال الرياضة العالمية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المملكة الأكثر تأثيرًا في مجال الرياضة العالمية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تناولت تقارير عالمية التأثير المتزايد للمملكة في مجال الرياضة على المستوى العالمي، بعدما تصدرت صفقة انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو لنادي النصر قائمة فوربس لعام 2023 لأعلى 10 رياضيين أجورًا في العالم.

قائمة فوربس

أعلنت مجلة “فوربس” أنّ كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجراً في العالم بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي بعدما تضاعف راتبه السنوي تقريباً بينما أكمل ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي المراكز الثلاثة الأولى.
وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرة مانشستر يونايتد العام الماضي، 136 مليون دولار وقالت فوربس إن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.
وقدرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو ما يعادل 219,98 مليون دولار.
رونالدو - 3333 - كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

تأثير المملكة عالميًا

وجاء الأرجنتيني ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان ثانيا في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار، بينما حصل مبابي زميله في الفريق وقائد فرنسا وهو أصغر رياضي في القائمة في سنّ 24 عاماً على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.
وشهد العام الماضي أيضاً ظهور سلسلة (إل.آي.في) الجديدة للجولف المدعومة من المملكة التي اجتذبت مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم بجوائز مالية ضخمة.
وكانت المملكة استضافت أول سباقاتها من فورمولا 1 في ديسمبر 2021، وسباق ثانٍ للجائزة الكبرى في مارس 2022 في مدينة جدة الساحلية، وسط تقارير نشرتها بلومبرج حول سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء سباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك ضمن توسعه المستمر في قطاع الرياضة.

نفوذ عالمي

ووصل نفوذ المملكة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021 عندما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نيوكاسل يونايتد، بحسب الجارديان.
وقالت “فوربس” إنّ تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر 12 الماضية، بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.

المشهد الدولي

يقول محللون إن تواجد رونالدو بالرياض هو جزء من جهد أوسع من قبل المملكة لتنويع مصادر إيراداتها، وأن تصبح الرياض لاعبًا مهمًا في المشهد الرياضي الدولي.

وصرح دانييل رايش، زميل باحث زائر وأستاذ مشارك في جامعة جورج تاون قطر، لشبكة سي إن إن في تصريحات سابقة: بأنه المملكة قد أدركت قبل عامين أنه لكي تكون دولة قوية على الصعيد الدولي، تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في القوة الناعمة.

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الاستثمار الرياضي

قال سيمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة SKEMA  بفرنسا لشبكة سي إن إن: الرياض تلعب دورًا في الاستثمار الرياضي بالمنطقة. وأضاف: هذا جزء من محاولة جارية لإنشاء اقتصادات أكثر مرونة تعتمد على نطاق أوسع على صناعات أخرى غير تلك المشتقة من النفط والغاز.

وصرح تشادويك بأن الطريقة الأخرى التي قد تستفيد بها المملكة من صفقة رونالدو هي أنها ستكون قادرة على جذب المزيد من المواهب الدولية إليها.

وتابع الخبير بالاقتصاد الجيوسياسي: من المهم أن ننظر إلى رونالدو ليس فقط كأداة جيوسياسية. لا يزال هناك عنصر تجاري له وللهدف الذي من المتوقع أن يخدمه في المملكة، وما يظهره انتقال رونالدو إلى الرياض هو أن المملكة تطمح لأن يُنظر إليها على أنها الأفضل وأنها قادرة على المنافسة دوليًا.

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