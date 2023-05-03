المملكة الأكثر تأثيرًا في مجال الرياضة العالمية

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يقول محللون إن تواجد رونالدو بالرياض هو جزء من جهد أوسع من قبل المملكة لتنويع مصادر إيراداتها، وأن تصبح الرياض لاعبًا مهمًا في المشهد الرياضي الدولي.
وصرح دانييل رايش، زميل باحث زائر وأستاذ مشارك في جامعة جورج تاون قطر، لشبكة سي إن إن في تصريحات سابقة: بأنه المملكة قد أدركت قبل عامين أنه لكي تكون دولة قوية على الصعيد الدولي، تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في القوة الناعمة.
قال سيمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة SKEMA بفرنسا لشبكة سي إن إن: الرياض تلعب دورًا في الاستثمار الرياضي بالمنطقة. وأضاف: هذا جزء من محاولة جارية لإنشاء اقتصادات أكثر مرونة تعتمد على نطاق أوسع على صناعات أخرى غير تلك المشتقة من النفط والغاز.
وصرح تشادويك بأن الطريقة الأخرى التي قد تستفيد بها المملكة من صفقة رونالدو هي أنها ستكون قادرة على جذب المزيد من المواهب الدولية إليها.
وتابع الخبير بالاقتصاد الجيوسياسي: من المهم أن ننظر إلى رونالدو ليس فقط كأداة جيوسياسية. لا يزال هناك عنصر تجاري له وللهدف الذي من المتوقع أن يخدمه في المملكة، وما يظهره انتقال رونالدو إلى الرياض هو أن المملكة تطمح لأن يُنظر إليها على أنها الأفضل وأنها قادرة على المنافسة دوليًا.