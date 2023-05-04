660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات 218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19% معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب
أعلنت شركة المملكة القابضة، عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال (48.6 جنيه إسترليني) في شركة “إم آند جي بي إل سي” إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.
وقالت المملكة القابضة في بيان لها على “تداول”، اليوم الخميس، إنه بذلك ترتفع نسبة ملكيتها من 5.3% إلى 6.4%.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة المملكة القابضة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، وأهداف الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات جديدة وواعدة