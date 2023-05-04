المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية

أعلنت شركة المملكة القابضة، عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال (48.6 جنيه إسترليني) في شركة “إم آند جي بي إل سي” إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

رفع نسبة الملكية

وقالت المملكة القابضة في بيان لها على “تداول”، اليوم الخميس، إنه بذلك ترتفع نسبة ملكيتها من 5.3% إلى 6.4%.

تنويع الاستثمارات

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة المملكة القابضة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، وأهداف الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات جديدة وواعدة