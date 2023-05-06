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بعد تجاوز الإنتاج السنوي 4.717 آلاف طن

المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من فاكهة البابايا بنسبة 95%

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من فاكهة البابايا بنسبة 95%
المواطن - واس

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الإنتاج السنوي لفاكهة البابايا بالمملكة تجاوز 4.717 آلاف طن، محققة بذلك اكتفاءً ذاتيًا منه بنسبة 95%، فيما بلغت وارداتها من البابايا 571 طنًا، إلى جانب 296 طنًا للصادرات و3.8 أطنان لإعادة الصادرات.

بداية موسم الإنتاج

وأوضح تقريرٌ صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موسم إنتاج فاكهة البابايا يبدأ في شهر مايو ويستمر حتى أغسطس، حيث تُعد من المحاصيل ذات الميز النسبية التي تتركز زراعتها في منطقتي الشرقية وجازان، بمحافظات (هروب، وأبو عريش، وصبيا، وضمد)، وتتميز المملكة بزراعة وإنتاج العديد من هجن البابايا؛ ومنها هجين “ريد ليدي” وهو الأكثر زراعة بمناطق المملكة، وهجين “ريد بيلا”، وهجين “تايننج”، بالإضافة إلى عددٍ من السلالات المحلية (البلدي)، والأصناف المستوردة.

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البابايا وصحة الفرد

وأبان التقرير، أن تناول ثمار البابايا يعود على صحة الإنسان بفوائد عديدة؛ حيث تساعد على تعزيز صحة القلب، والشعر والبشرة والعظام، كما أنها تعمل على تحسين عملية الهضم، وتعُد مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مثل فيتامين (ج)، وحمض الفوليك، وفيتامين (أ)، والمغنيسيوم، والنحاس، كما تحتوي على فيتامينات (ب)، وألفا وبيتا كاروتين، وفيتامين (هـ)، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين (ك)، وغيرها من العناصر المعزّزة للصحة.

وتتطلب زراعة البابايا وفقًا للتقرير، إلى احتياجات بيئية ومناخية محدّدة، تتمثل في درجات حرارة مرتفعة بين 25 إلى 33 درجة مئوية، ومتوسط درجات رطوبة 60-70%، كما تتطلب أشجارها في الزراعات المروية معدل تساقط مطري في حدود 350-500 ملمتر سنويًا، مضيفًا بأن نجاح زراعة البابايا يكون في ارتفاع أقل من 500 متر عن مستوى سطح البحر، حيث تبدأ الأشجار بالإثمار بعد 6 أشهر فقط من الزراعة، حسب الظروف المناخية، والصنف المراد زراعته، إضافةً إلى عمليات إدارة وخدمة المحصول.

يُشار إلى أن المملكة تنتج العديد من أنواع الفواكه الموسمية بأصنافها المتعددة، وتصدّر للعالم منها ما يفوق اكتفاءها الذاتي، وتعمل الوزارة على تعزيز قطاع الإنتاج النباتي من الخضار والفواكه المتنوعة ورفع معايير جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

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