Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة

المملكة تدعم إنشاء مشروعين تنمويين في سانت فنسنت والغرينادين بـ16 مليون دولار

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
المملكة تدعم إنشاء مشروعين تنمويين في سانت فنسنت والغرينادين بـ16 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، وبحضور دولة رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين الدكتور رالف غونسالفيس؛ وقّع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، اتفاقيتي قرض تنموي قيمتهما 16 مليون دولار مع معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات في سانت فنسنت والغرينادين كاميلو غونسالفيس، لإنشاء مركز رعاية أولية في منطقة ساوث ريفرز ومركز ثقافي للفنون في بيل فيو.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم.

قد يهمّك أيضاً
وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي

وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي

18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

ونفّذ الصندوق منذ بدء أعماله في عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 85 دولة حول العالم، ويمثل توقيع الاتفاقيتين اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في سانت فنسنت والغرينادين، مما يجعلها الدولة السادسة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية من الصندوق، كما تتواءم الاتفاقيتان بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثل في دعم قطاعات الرعاية الصحية والبنية الاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباريات الغد في بطولة كأس العالم للشباب

موعد مباريات الغد في بطولة كأس العالم للشباب

ديوان المظالم: 144 ألف طلب قضائي مقدم عبر منصة معين

ديوان المظالم: 144 ألف طلب قضائي مقدم عبر منصة معين

وستسهم الاتفاقية الأولى في بناء مركز رعاية أولية في ساوث ريفرز ، بقيمة 6 ملايين دولار، بهدف تعزيز جودة قطاع الرعاية الصحية، وضمان حصول السكان المحليين على الخدمات الصحية اللازمة، والحد من الأمراض المزمنة، والمساعدة في خفض معدلات الوفيات في المنطقة، كما سيعمل المشروع على إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي والمساعدة في تعزيز الرعاية الصحية على المدى الطويل وقدرتها على الصمود، فيما خُصصت الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، لبناء مركز ثقافي فني وسوق للمنتجات الحرفية والزراعية في بيل فيو، إذ سيعمل المشروع على تعزيز الصناعات الحرفية والحرف اليدوية والثقافية والإبداعية في البلاد، وستكون له إسهامات مهمة في تعزيز السياحة والاقتصاد، والنمو الاجتماعي والثقافي والصحة العامة.

وسيسهم المشروعان في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الثالث، المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية، بالإضافة إلى الهدف الثامن، المتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

مشروعات تنموية

وقال رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين خلال كلمته في حفل مراسم التوقيع “تُعد المملكة من أكبر الداعمين لبلادنا، كما أن لها دوراً ريادياً في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع من خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين إلى فتح آفاق التعاون الإنمائي مع المملكة العربية السعودية، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين التي يمتد تاريخها منذ حكم أول رئيس وزراء لبلادنا”.

من جانبه أكّد معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، في هذه المناسبة؛ على التزام المملكة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال في كلمته خلال مراسم التوقيع “يمثّل هذا اليوم خطوة مهمة لكلا بلدينا في مجال التعاون التنموي، بعد أن وقّعنا اليوم أول مشروعين تنمويين يدعمهما الصندوق السعودي للتنمية في سانت فنسنت والغرينادين “.

وتجسّد هاتان الاتفاقيتان حرص المملكة العربية السعودية على دعم الدول النامية للتغلب على التحديات التي تواجه التنمية، كما تؤكد الاتفاقيتان على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة