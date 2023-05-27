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دعت للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد

المملكة تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
المملكة تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب
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المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وجددت الوزارة رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما تدعو للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

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