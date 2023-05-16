المملكة تدين وترفض اقتحام المقار الدبلوماسية للأردن والكويت في السودان

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
تابعت وزارة الخارجية ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.