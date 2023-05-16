المملكة تدين وترفض اقتحام المقار الدبلوماسية للأردن والكويت في السودان

تابعت وزارة الخارجية ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.