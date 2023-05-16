Icon

موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious Icon حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان Icon ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر Icon لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك Icon رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون Icon إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد Icon أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك Icon نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال Icon عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا Icon إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتلك 24.81 مليون سهم بزيادة قدرها 55%

السعودية ترفع حصتها في إلكترونيك آرتس خلال الربع الأول من 2023

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
السعودية ترفع حصتها في إلكترونيك آرتس خلال الربع الأول من 2023
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

زاد صندوق الاستثمارات العامة من حصته في شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts، لألعاب الفيديو، وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية تحقيقًا لرؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً
الجاثوم أو شلل النوم.. مرض نفسي أم مسّ من الجان؟

الجاثوم أو شلل النوم.. مرض نفسي أم مسّ من الجان؟

شاعر الراية يعود بنسخته الثانية ويفتح باب التسجيل

شاعر الراية يعود بنسخته الثانية ويفتح باب التسجيل

زيادة حصة الصندوق

وأفاد موقع ألفا، في ملف جديد نُشر أمس الاثنين حول بيانات الربع الأول من عام 2023، بأن الصندوق اشترى المزيد من الأسهم في شركات الألعاب الأمريكية Electronic Arts المسؤولة عن سلسلة ألعاب كرة القدم الأشهر FIFA خلال الربع الأول من عام 2023.

قد يهمّك أيضاً
جدل على الطريق: ترك المركبة لتصوير المخالفات شجاعة مغلفة بالخطر!

جدل على الطريق: ترك المركبة لتصوير المخالفات شجاعة مغلفة بالخطر!

نداء استغاثة يصيب شرطيين و10 رجال إطفاء في ألمانيا

نداء استغاثة يصيب شرطيين و10 رجال إطفاء في ألمانيا

وكان صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 16.01 مليون سهم في شركة الألعاب الأمريكية، ولكن اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2023، أصبح يمتلك 24.81 مليون سهم بزيادة قدرها 55%.

توسيع الاستثمارات بألعاب الفيديو

وبالنظر إلى الأسهم المستحقة المعلنة لشركة EA والتي تزيد على 274 مليون سهم، فإن ذلك من شأنه أن يرفع حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة بنسبة 9%.

وتعد شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts واحدة من العديد من شركات نشر الألعاب الكبرى في الولايات المتحدة التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى شركتي Activision Blizzard وTake-Two Interactive.

شركات الألعاب الآسيوية

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة أيضًا بكثافة في شركات الألعاب الآسيوية، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في Capcom وNexon وNintendo. في وقت سابق من هذا العام، كما زاد صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة Nintendo إلى 8.26%.

كما اشترت مجموعة Savvy Games Group التابعة لصندوق الاستثمارات العامة حصة مليار دولار في Embracer Group العام الماضي.

التفوق على السوق الأمريكي

وفي سياق متصل، قالت شركة أبحاث السوق البريطانية YouGov، في تقرير سابق لها: إن صناعة الألعاب في المملكة بشكل عام والإلكترونية منها بشكل خاص، تشهد نموًّا مطردًا وتتفوق بذلك على السوق الأمريكي، حيث تستعد للنمو بأكثر من ثلاثة أضعاف، عن وقتها الحالي بحلول عام 2030.

وتابعت الشركة في دراسة حديثة لها أن النمو المتوقع قد يصل إلى 250% في صناعة الألعاب على مدى السنوات الثماني المقبلة، وهو ما يعني أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيرتفع بنحو 50 مرة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بعام 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية