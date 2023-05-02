المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار غدًا

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كشف طقس العرب، توقعاته بشأن المناطق المشمولة بالسحب الممطرة، غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بالتقلبات الجوية والسحب الرعدية الماطرة.
وتوقع طقس العرب، أن يتجدد نشاط السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجبلية من جازان وعسير، إضافة للجزء الغربي من منطقة نجران، وذلك اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة.
وأضاف: هذه الأمطار لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، خاصة على أعالي جبال جازان وعسير والله أعلم.