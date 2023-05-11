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المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على رأس المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر.

مجموعة المنتخب السعودي

وأُقيمت، قبل قليل، حفل قرعة كأس آسيا 2023 في دار الأوبرا في كتارا، وأسفرت عن مجموعات قوية، بمشاركة 24 منتخبًا في البطولة المقرر إقامتها في قطر من 12 يناير وحتى 10 فبراير.

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كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا 2023، كالتالي؛ قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان، وضمت المجموعة الثانية كل من؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

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وضمت المجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ المنتخب السعودي، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

قرعة كأس آسيا 2023
قرعة كأس آسيا 2023

نظام البطولة

ومن المقرر أن يتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 أول منتخبين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

كأس آسيا 2027
كأس البطولة

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