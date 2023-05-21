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ليرتفع رصيد المملكة إلى 133 جائزة خاصة

المنتخب السعودي يعود لأرض الوطن بـ 27 جائزة في آيسف 2023

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
المنتخب السعودي يعود لأرض الوطن بـ 27 جائزة في آيسف 2023
المواطن - واس

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يصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن عند الساعة 2 من ظهر اليوم الأحد بتوقيت الرياض، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.

حفل استقبال للطلبة

وسيتقدم الحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” فيصل الدويش والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركاء النجاح ( الرعاة )، والجهات الإعلامية كافة، حيث سيكون هناك حفل استقبال للطلبة في مطار الملك خالد بالصالة الرابعة.

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وشاركت المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” في معرض “آيسف 2023” كراعٍ رئيسي، وقدمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، جرياً على عادتها كل عام.

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ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

رصيد الجوائز

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و 7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع، وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض “آيسف 2023” إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و 41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

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