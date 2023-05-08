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تتضمن خدمات مطورة للقطاع الخاص

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تطلق مرحلتها الثانية بخدمات جديدة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تطلق مرحلتها الثانية بخدمات جديدة
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت اليوم، المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي لـ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، التي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص؛ بهدف تحسين آلية عرض الوظائف وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.

مزايا الإصدار الجديد

ويتيح الإصدار الجديد، لمنشآت القطاع الخاص، إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة، ونشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، كما يمكنها استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة “جدارات”.

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وسيتم خلال المرحلة الحالية، نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل “طاقات” إلى منصة “جدارات” للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة “جدارات”، كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من بوابة “طاقات” في الاطّلاع والتسجيل على جميع البرامج والخدمات الأخرى التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية في التدريب والتمكين.

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توثيق البيانات

يذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة “جدارات” قد انطلقت في أكتوبر 2022، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والأشراف عليها؛ وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.

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