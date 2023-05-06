المنع من التسجيل سبب خسارة الهلال للقب الآسيوي

أكد الإعلاميون والجماهير، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ظهر بشكل مميز في دوري أبطال آسيا رغم خسارة اللقب، وشددوا على أن المنع من التسجيل أثر سلبيًا على تدعيم الأزرق.

خسارة الهلال

ولعب أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي، ليتوج اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

المنع من التسجيل السبب

وتفاعل الوسط الرياضي مع خسارة الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال محمد السبيعي: “الحمدلله على كل حال.. هاردلك للجميع ، لعبنا بظروف قاسية وقدم الفريق كل ما يملك ، أضعناها في الرياض هذه هي الحقيقة”.

وأضاف السبيعي: “كل الشكر لهذه العناصر التي جاءت لتقدم كل ما بوسعها، لعب الهلال ولم يوفق في التسجيل ، لعب واستحوذ أمام الجمهور الياباني الغفير.. تفصيل صغيرة في الذهاب أوقعت الهلال في حرج”.

وقال الإعلامي الإماراتي حسن الجسمي: ” في ٢٠١٧ خسر نهائي آسيا .. ثم عاد ليحققها مرتين .. والدوري أربع مرات .. ووصافة العالم .. الأكيد أن الهلال يصنع من الخيبات طريقاً للعودة .. هذا قدر الأندية الكبيرة.. سيعودون أقوى، هاردلك”.

وكتب قانوني خالد الشعلان: ” الحقيقة التي لا يقربها إعلام وجمهور الهلال.. أنَّ كأس آسيا دوماً يقولون مهره غالٍ بوجود لاعبين أجانب كبار، هذا لم يحدث بسبب منع التسجيل على الهلال بسبب إدارته لتوقيعها عقد كنو لفترة مُطابقة لعقد آخر”.

وتابع الإعلامي أحمد الفهيد: ” إذا تذكرت جماهير الزعيم أن ملك آسيا وسيدها العظيم، هو وصيف العالم أمام ريال مدريد الكبير، ستتجاوز عبء خسارة نهائي دوري أبطال آسيا، لقد فعل الأزرق ذلك وهو ممنوع من التسجيل فترتين، وبقائمة طويلة من المصابين والمُرهقين، من يستطيع فعلها غيره؟! اطمئنوا، سيصعد الزعيم كل المنصات مجددًا”.