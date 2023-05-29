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الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر (بوابة العمل عن بعد) عن توفر أكثر من 35 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات للرجال والنساء وذلك للعمل عن بُعد في مختلف المجالات الوظيفية.

المسميات الوظيفية:

– محاسب
– مساعد إداري
– محامٍ
– بائع مستحضرات وأدوات تجميل
– أخصائي تسويق
– كاتب تأمين
– أخصائي دعاية وإعلان
– مأمور سنترال
– مندوب مبيعات
– إداري
– محصل
– مدير خدمة عملاء
– مطور مواقع إلكترونية
– كاتب إداري عام
– كاتب مكتبة
– كاتب اتصال
– ممثل نجاح العملاء
– مصمم جرافيك
– أخصائية تجارة الكترونية
– كاتب بيانات عملاء
– محصل ديون
– مدير تسويق
– مندوب مشتريات
– وأخرى ..

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الشروط العامة للتقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 60 عاماً.
– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
– حساب أبشر مفعل.

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خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.
– الضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم إنشاء حساب عامل عن بعد.
– أنشئ حسابك الالكتروني ف البوابة.
– عند إنشاء الحساب قم ببناء وتحميل سيرتك الذاتية.
– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

نبذة عن برنامج العمل عن بعد:

يعتبر برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة والتي تم إطلاقها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل والذي تحول بينهم عدة عوائق وبين حصولهم على الفرص المناسبة للعمل.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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