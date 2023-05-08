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بواقع 3 ريالات للسهم

المواساة توزع 300 مليون ريال أرباحاً عن 2022

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
المواساة توزع 300 مليون ريال أرباحاً عن 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 بمبلغ قدره 300 مليون ريال بواقع 3 ريالات للسهم ما يعادل 30 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها في “تداول”، أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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البدء في صرف الأرباح

وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17/05/2023 عن طريق وكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”.

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