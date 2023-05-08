ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة منافس أردوغان في الانتخابات التركية يلوح بـ بصلة لجذب الناخبين زيلينسكي: سنهزم بوتين كما هُزمت النازية ظهور خاص ومفاجئ للملك تشارلز وزوجته في أمريكان آيدول المواساة توزع 300 مليون ريال أرباحاً عن 2022 القبض على مروجي القات وإحباط عمليتي تهريب في جازان الأسواق الأمريكية تقترب من كارثة ومؤشر ستاندرد آند بورز الدليل هاتف جديد من غوغل قابل للطي بمميزات مثيرة ساعة آبل تنقذ صاحبتها من موت محتم
أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 بمبلغ قدره 300 مليون ريال بواقع 3 ريالات للسهم ما يعادل 30 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الشركة، في بيان لها في “تداول”، أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17/05/2023 عن طريق وكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”.