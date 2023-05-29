المواصلات مجانًا يوم زفاف ولي عهد الأردن

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أعلنت أمانة عمان الكبرى، أن “استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانًا للمواطنين في الأول من يونيو المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين”.
وغرد أمين عمان يوسف الشواربة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: إن استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من يونيو المقبل، مهنأ الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.
وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف ولي العهد، إذ بدأ الأردنيون التحضير لفعاليات شعبية احتفالية في كافة المحافظات.