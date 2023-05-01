الموافقة على زيادة رأسمال “مهارة للموارد البشرية” بقيمة 100 مليون ريال

​أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مهارة للموارد البشرية زيادة رأس مالها من 375 مليون ريال إلى 475 مليون ريال.

منح سهم واحد مجاني

وأوضحت الشركة في بيان لها في “تداول”، أنه سيتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وتابع البيان “ستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 37.5 مليون سهم إلى 47.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم.