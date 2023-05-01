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سيتم اختيار 15 فيلمًا فائزًا خلال الحفل الختامي

المودة تؤهل 2207 طالب وطالبة عبر مشروع تحدي غرس القيم

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
المودة تؤهل 2207 طالب وطالبة عبر مشروع تحدي غرس القيم
المواطن - فريق التحرير

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أهلت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة 100 سفير للقيم وتعزيز القيم الأسرية والمجتمعية عبر المشروع التوعوي “تحدي غرس القيم”، والذي يشارك فيه 2207 شاب وشابة من 31 جامعة ومدرسة من مختلف مناطق المملكة.

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206 أفلام

وأشارت بيان مسعود، مساعد المدير العام للبرامج، إلى أن عدد الأفلام التوعوية القيمية التي أنتجها الطلاب المشاركون بلغ 206 أفلام منها 91 فيلمًا مرشحًا للمرحلة النهائية للفوز بالتحدي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، بعد انتشارها على منصة اليوتيوب من قبل الفرق الطلابية المشاركة، وسيتم اختيار 15 فيلمًا فائزًا خلال الحفل الختامي المستهدف إقامته بتاريخ 31 مايو 2023م في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة جدة.

تأهيل سفراء

وأضافت مساعد المدير العام، أن مشروع تحدي غرس القيم الذي يستهدف الفئة العمرية من 13- 23 عامًا من مختلف المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية والجامعية يهدف الى تأهيل مدربين سفراء للقيم يساهمون بتدريب الطلاب والطالبات المشاركين في التحدي عبر مجموعة من المحاور التي تعزز مهارات العلاقات الأسرية والقيم المجتمعية وفي كل عام يتم اختيار مجموعة جديدة، ويقوم الطلاب المشاركون بتشكيل فريق عمل فيما بينهم لإنتاج أفلام إعلامية قيمية قصيرة يتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيمية مكونة من مجموعة من الخبراء, من ثم يتم التصويت عليها بعد نشرها من قبل الطلاب ليسهموا بشكل مباشر في انتشار القيم والتوعية بها، وفي نهاية المشروع يتم إعلان الأفلام الفائزة للفرق الطلابية خلال الحفل الختامي.

ويمكن مشاهدة أفلام الطلاب المرشحة للفوز من خلال –الضغط هنا-.

 

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