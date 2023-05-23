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انضم للفريق من مان يونايتد في يناير

الموندو ديبورتيفو : كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
الموندو ديبورتيفو : كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية إن رونالدو يدرس الرحيل عن النصر بعد خسارة كأس السوبر السعودي وكأس الملك وابتعاد الاتحاد بصدارة دوري روشن.

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سبب الرغبة بالرحيل

وأضافت الصحيفة أن رونالدو منذ 4 أشهر لم ينجح في التأقلم على أجواء الدوري السعودي حيث يريد العودة والمغادرة إلى أوروبا في صيف العام الحالي.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو سيتعين عليه دفع مبلغ مالي حتى يفسخ العقد مع النصر، وفي حال لم يقم بهذا الأمر سيتم إيقافه لمدة 4 أشهر.

جدير بالذكر أن رونالدو المنضم إلى النصر في يناير 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، نجح في إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين خلال 17 مباراة مع النصر في جميع بطولات الموسم.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو والبايرن

وكان اسم رونالدو ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، ولكن البافاري تراجع عن ضمه، بسبب راتبه المرتفع.

وكشفت صحيفة Abendzeitung الألمانية، عن محاولة غريبة لإقناع مسئولي نادي بايرن ميونيخ بالتحرك نحو التعاقد مع رونالدو صاحب الـ38 عامًا بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولفتت إلى حصول مسؤولي نادي بايرن ميونيخ على بريد إلكتروني، من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون، صاحب موقع buero.de، يعرض من خلاله تمويل صفقة كريستيانو رونالدو.

وأضافت: “تعهد رجل الأعمال الألماني بالتكفل براتب اللاعب الضخم، علمًا بأنه يتقاضى حاليًا 200 مليون يورو في النصر، ولكن شون اشترط عقد شراكة مع البايرن، نظير نقل الهداف التاريخي لكرة القدم إلى ملعب أليانز أرينا”.

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