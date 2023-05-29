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مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكوَّن من 7 طوابق

النار تحاصر مبنى وتصيب 23 موظفًا بمصر

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
النار تحاصر مبنى وتصيب 23 موظفًا بمصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة 23 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى حكومي مكوَّن من 7 طوابق في العاصمة القاهرة، اليوم الاثنين.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، استخدمت قوات الإنقاذ المصرية السلالم الهيدروليكية لإنقاذ عدد من الموظفين المحاصرين في الحريق الذي اندلع بجهاز مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

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ونجح رجال الإنقاذ في إنزال مجموعة كبيرة من العالقين داخل المبنى والمبنى المجاور له.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ2 خزان مياه استراتيجي إضافيين، إضافة إلى 15 سيارة إطفاء في محاولة لوقف تمدد النيران في طوابق المبنى السبعة.

وتمركزت سيارات الإسعاف بمحيط الحريق فيما يكافح رجال الإطفاء لإخماده.

بلاغ لغرفة العمليات

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكوَّن من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء الحريق.

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