النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز على الصعيد الهجومي، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

النصر الأكثر تسجيلًا

ويُعد النصر الأكثر تسجيلًا للأهداف بعد مرور 29 جولة من دوري روشن السعودي برصيد 60 هدفًا، ويُعد البرازيلي أندرسون تاليسكا هو هدافه بـ18 هدفًا، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 14 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 58 هدفًا، يليه الشباب بـ53 هدفًا، وحل الهلال رابعًا برصيد 51 نقطة، ثم الفتح بـ48 نقطة، يليه التعاون برصيد 43 هدفًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ29، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ69 نقطة، ثم النصر برصيد 64 نقطة، يليه الهلال بـ56 نقطة، والشباب 53 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الرائد والاتفاق، ثم أبها بـ33 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج برصيد 28 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ20 نقطة.