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ضمن منافسات دوري روشن

النصر الأكثر استحواذًا في الجولة الـ29

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
النصر الأكثر استحواذًا في الجولة الـ29
المواطن - فريق التحرير

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قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، أداء مميزًا ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة خاصة.

النصر يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء النصر في الصدارة بنسبة 73.5%، وذلك على الرغم من تعادله مع الاتفاق.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بنسبة وصلت إلى 55%، يليه العدالة بنسبة بلغت 54.5%، ثم التعاون بنسبة 53.2%، يليه الفيحاء بـ52%.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ29، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ69 نقطة، ثم النصر برصيد 64 نقطة، يليه الهلال بـ56 نقطة، والشباب 53 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الرائد والاتفاق، ثم أبها بـ33 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج برصيد 28 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ20 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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