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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يبحث عن فوز غائب على ملعب الاتفاق

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
النصر يبحث عن فوز غائب على ملعب الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على حساب الاتفاق اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ويحتضن استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

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وقبل لقاء اليوم، يحتل الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

النصر يستهدف الفوز

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز أمام الاتفاق على ملعبه في الدمام للمرة الأولى منذ 3 سنوات، حينما فاز بهدف دون رد سجله عبدالرزاق حمدالله في الجولة الأخيرة من الدور الأول موسم 2019\ 2020، وتوج باللقب في ذلك الموسم.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الاتفاق في الدمام مرتين بعد ذلك، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الفوز، حيث تعادل مرتين الأولى بنتيجة 1\1، والثانية بهدفين لكل فريق.

كما أن العالمي لم ينجح في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2019\ 2020، وهو ما يسعى له خلال مباراة اليوم، بعدما انتصر في لقاء الدور الأول بهدف سجله أندرسون تاليسكا.

النصر والاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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