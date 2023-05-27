النصر يبحث عن فوز غائب على ملعب الاتفاق

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على حساب الاتفاق اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ويحتضن استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

النصر يستهدف الفوز

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز أمام الاتفاق على ملعبه في الدمام للمرة الأولى منذ 3 سنوات، حينما فاز بهدف دون رد سجله عبدالرزاق حمدالله في الجولة الأخيرة من الدور الأول موسم 2019\ 2020، وتوج باللقب في ذلك الموسم.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الاتفاق في الدمام مرتين بعد ذلك، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الفوز، حيث تعادل مرتين الأولى بنتيجة 1\1، والثانية بهدفين لكل فريق.

كما أن العالمي لم ينجح في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2019\ 2020، وهو ما يسعى له خلال مباراة اليوم، بعدما انتصر في لقاء الدور الأول بهدف سجله أندرسون تاليسكا.