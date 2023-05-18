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ضمن منافسات الجولة الـ28

النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة الشباب اليوم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة الشباب اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الكرواتي دينكو إيليتشيتش، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب.

النصر يبدأ الاستعداد

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على راحة من التدريبات الجماعية، أمس الأربعاء، لمدة 24 ساعة بعد مواجهة الطائي ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بثنائية نظيفة.

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النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ومن المقرر أن يفرض دينكو تدريبات استشفائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الطائي الأخير، فيما يخضع بقية اللاعبين لتدريبات فنية ولياقية، وبدأ الاستعداد لمباراة الشباب المقبلة.

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ويأمل دينكو في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، لمواصلة التألق أمام الشباب، وتحقيق الثلاث نقاط، لمواصلة ملاحقة الاتحاد على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في استعادتها.

دينكو
دينكو – المصدر @AlNassrFC

العالمي يُلاقي الشباب

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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