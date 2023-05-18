النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة الشباب اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الكرواتي دينكو إيليتشيتش، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب.

النصر يبدأ الاستعداد

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على راحة من التدريبات الجماعية، أمس الأربعاء، لمدة 24 ساعة بعد مواجهة الطائي ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يفرض دينكو تدريبات استشفائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الطائي الأخير، فيما يخضع بقية اللاعبين لتدريبات فنية ولياقية، وبدأ الاستعداد لمباراة الشباب المقبلة.

ويأمل دينكو في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، لمواصلة التألق أمام الشباب، وتحقيق الثلاث نقاط، لمواصلة ملاحقة الاتحاد على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في استعادتها.

العالمي يُلاقي الشباب

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.