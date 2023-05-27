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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى لعبور الاتفاق وينتظر هدية الفيحاء

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
النصر يسعى لعبور الاتفاق وينتظر هدية الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على حساب الاتفاق اليوم.

الاتفاق يستضيف العالمي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

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وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد العالمي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

النصر يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الاتفاق اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد تألقه في الجولة الماضية ضد الشباب، وتحويل تأخره بثنائية إلى فوز بثلاثة أهداف، ليتمسك بفرص التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز ضد الاتفاق، وانتظار هدية الفيحاء بعرقلة الاتحاد، الذي يبحث أيضًا عن حصد الثلاث نقاط، وحسم لقب دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو العالمي في الدوري – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الاتفاق اليوم، بالتشكيل التالي؛ أوجستين روسي، غيسلان كونان، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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