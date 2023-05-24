النصر يقلب الطاولة على الشباب ويواصل مطاردة الاتحاد

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قلب نادي النصر الطاولة على جاره الشباب بالفوز بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتمكن الليث من إحراز هدفين عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين الـ25 والـ40، بينما سجل اللاعب أندرسون تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في الدقيقة الـ44.
وفي الشوط الثاني، سجل عبدالرحمن غريب الهدف الثاني لـ أصفر الرياض بالدقيقة الـ52.
وبعد ذلك قاتل أصفر الرياض، ليسجل الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ60 من تصويبة قوية.
وبعد الفوز المثير، أصبح رصيد الأصفر 63 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.
في مباراة مثيرة🔥#النصر يرفض الاستسلام ويحافظ على حظوظه باللقب (3-2)🏆
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/6W7eovfGWc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023