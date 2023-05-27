النصر يُنهي دوري روشن في الوصافة

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بطولة دوري روشن السعودي في المركز الثاني، وذلك بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الـ29 من عمر المسابقة.
وتمكن اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.
ثم نجح اللاعب البرازيلي لويز جوستافو في إحراز هدف التعادل للعالمي في الدقيقة الـ56، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفًا ثانيًا لأصفر الرياض في الدقيقة الـ80 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 64 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الاتفاق 34 نقطة في المركز العاشر.