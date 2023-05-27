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بعد التعادل مع الاتفاق

النصر يُنهي دوري روشن في الوصافة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
النصر يُنهي دوري روشن في الوصافة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بطولة دوري روشن السعودي في المركز الثاني، وذلك بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

وتمكن اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

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ثم نجح اللاعب البرازيلي لويز جوستافو في إحراز هدف التعادل للعالمي في الدقيقة الـ56، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفًا ثانيًا لأصفر الرياض في الدقيقة الـ80 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 64 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الاتفاق 34 نقطة في المركز العاشر.

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