النطاق السعري لاكتتاب جمجوم فارما بين 56 و60 ريالاً للسهم

أعلنت شركة “السعودي الفرنسي كابيتال” بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة “جي. بي. مورقان” العربية السعودية وشركة “السعودي الفرنسي كابيتال” بصفتهما المستشاران الماليان، وشركة “جي. بي. مورقان” العربية السعودية وشركة “السعودي الفرنسي كابيتال” وشركة “الراجحي المالية” بصفتهم متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة مصنع جمجوم للأدوية “جمجوم فارما” أو “الشركة” عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:

– سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ويشار إليهم بـ “الفئات المشاركة ” وإلى كل منهم بـ “الفئة المشاركة”، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة “إس” الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.

– تم تحديد النطاق السعري بين 56 و60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد “النطاق السعري”، أي بقيمة سوقية إجمالية للشركة تتراوح بين 3,9 و4,2 مليار ريال، والقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بين 1,176 و1,260 مليون ريال سعودي. وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم، 15 مايو 2023، وتنتهي في 22 مايو 2023.

بناء سجل الأوامر

– دخلت الشركة في تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية “سدكو” وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ”المستثمران الرئيسان”، يلتزم المستثمران الرئيسان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي 5,166,666 سهماً بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6 في المائة من أسهم الطرح، و 7.4 في المائة من رأسمال الشركة “التزام المستثمرين الرئيسين”، تتوزع بين 3,499,999 سهماً تكتتب بها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية “سدكو”، و1,666,667 سهماً تكتتب بها شركة مجموعة الفيصلية القابضة. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسين.

عدد أسهم الطرح

– يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100 في المائة من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهما من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسين.

– سيخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي التي تمثل ما نسبته 10 في المائة من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

– يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (18,900,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسين خمسة ملايين ومائة وستة وستين ألفاً وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

وبناء عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (13,733,334) سهماً من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقا لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المصدر.