النقل تستعرض إنجازاتها في معرض ميونخ للوجيستيات

تشارك وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معرض لوجستيات النقل 2023 Transport logistic، الذي انطلق في مدينة ميونخ في ألمانيا اليوم، ويستمر حتى 12 مايو.

أبرز الإنجازات

حيث استعرضت الوزارة في جناحها بالمعرض أبرز إنجازاتها في النقل البري والبحري والجوي والسككي والطرق والخدمات اللوجستية، وتضمن ذلك تقدم المملكة 17 مرتبة عالميًّا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

واستعرضت الوزارة جهود المملكة، كما تم إبراز تطور القطاع البحري في إنشاء 6 مناطق لوجستية متكاملة من خلال شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في الخدمات البحرية، إضافة إلى وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال على مساحة 225 ألف متر مربع.

3 مسارات دولية

كما تم تسليط الضوء على انتخاب المملكة عضوًا عن المجموعة العربية في انتخابات مجلس منظمة (ICAO)، وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة بدعم استثنائي من 156 دولة عضو، كما سجلت المملكة 3 مسارات دولية ضمن أكثر 10 مسارات نشاطًا حول العالم لغاية شهر أكتوبر 2022، كما استعرضت الوزارة إنجازات المملكة في القطاع السككي وانتخابها رئيسًا لمجلس الهيئة الخليجية لسكك الحديد.

تعزيز دور المملكة

وتهدف المشاركة إلى تمكين وتعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي دولي وحلقة وَصْل للقارَّات الثلاث، واغتنام الفرص وجذب الشراكات العالمية وتطوير مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في إيجاد بيئة ابتكارية محفزة للنقل، ما يسهم في نقل تجربة المملكة في النقل واللوجستيات إلى العالم.